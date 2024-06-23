بلقيس: “الجمهور المغربي يمتلك ذوق فني رفيع.. ويتعمل له ألف حساب”

2024-06-23 / 19:40
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هبة بريس – فن

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عن سعادتها بمشاركتها في  الدورة الـ19 لمهرجان موازين بالمغرب.

وأكدت بلقيس في حديثها بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الأحد، على هامش مشاركتها بالمهرجان، أن موازين من المهرجانات الدولية التي يتمنى أي فنان المشاركة بها، على اعتبار أنه يشكل إضافة مهمة وقيمة في مسيرة أي فنان.

وأشادت بلقيس، بالجمهور المغربي، مشيرة الى أنه يمتلك ذزق فني رفيع، ويلعب دور المستمع والناقد، مسترسلى بالقول: “الجمهور المغربي من الجماهير التي ينعمل لها ألف حساب”.

2024-06-23 / 19:40
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