يوتوب يضيف ميزة جديدة لإزالة المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين طلب إزالة المحتوى الذي يقلد وجوههم أو أصواتهم باستخدام الذكاء الصناعي. وذلك في خطوة جديدة لمواجهة الاستخدام غير المشروع لتقنيات الذكاء الصناعي.

ووفقًا لما ذكره موقع “أندرويد أوثوريتي”، فإن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة القلق المتزايد من استخدام الذكاء الصناعي في تقليد الأفراد.

وأكدت يوتيوب أن إساءة استخدام نموذج الشكاوى قد تؤدي إلى تعليق حساب المستخدم في المنصة، إذ تعي المنصة إمكانية إساءة استخدام هذا النظام لمضايقة صناع المحتوى.

وتعهدت يوتيوب بمراجعة طلبات الإزالة يدويًا، بهدف تحديد إذا كان المحتوى المُبلغ عنه يندرج ضمن فئات مثل المحاكاة الساخرة أو السخرية، خاصة في الحالات التي تشمل شخصيات بارزة.