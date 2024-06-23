دراسة: جلد الإنسان يمتص مواد كيميائية خطرة من الملابس

2024-06-23 / 16:42
0

أظهرت دراسة جديدة لجامعة برمنغهام البريطانية أن المواد الكيميائية الأبدية أو “PFAS” التي توجد في بعض المنتجات الاستهلاكية المصنوعة، يمكن لجلد الإنسان امتصاصها.

وكان يعتقد سابقا أن تلك المواد، وهي مواد “البيرفلوروألكيل”، الموجودة في مجموعة واسعة من المنتجات المنزلية، غير قادرة على اختراق حاجز الجلد.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على 17 نوعا شائع الاستخدام من تلك المواد لأول مرة، أن معظمها كان قادرا على دخول مجرى الدم عبر الجلد بعد 36 ساعة من التعرض لها.

وتسمى المواد الكيميائية الأبدية بهذا الاسم لأنها لا تتحلل بشكل طبيعي في البيئة. وقد تم استخدامها لعقود من الزمن في منتجات مثل الملابس المقاومة للماء، والمقالي غير اللاصقة ومستحضرات التجميل.

كما عُثر على تلك المواد في مياه الشرب والتربة والغبار. وتم ربطها باختلال جهاز المناعة وضعف وظائف الكبد وانخفاض الوزن عند الولادة.

2024-06-23 / 16:42
0

مقالات ذات صلة

شابة تعمل على الحاسوب

“بلا خدمة” .. شابة تُحقق نصف مليون دولار خلال…

2024-06-22 / 23:49
مستشفى سعادنة محمد عبدالنور الجامعي

مستشفى بالجزائر يتحول إلى “ساحة حرب” على طريقة أفلام…

2024-06-22 / 22:53
مشروبات كحولية

مشروبات كحولية مغشوشة تــ قتلُ 47 شخصا

2024-06-21 / 21:28
صورة متداولة - خاطف الأطفال

القبض على خاطف أطفال تخفّى بطريقة غير متوقعة

2024-06-21 / 21:14

اللحوم في عيد الأضحى : نصائح للحفظ والاستهلاك

2024-06-16 / 11:05

24 نصيحة صحيّة وغذائيّة لعيد الأضحى

2024-06-16 / 10:16

دراسة: الأفيال تنادي بعضها باستخدام الأسماء

2024-06-14 / 10:20

في أمريكا.. مطعم يمنع استقبال النساء تحت سن الـ30

2024-06-13 / 16:58

تدخن 400 سيجارة أسبوعيا.. انفجار رئة مراهقة في بريطانيا

2024-06-10 / 10:17

دراسة: مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى السكتة القلبية

2024-06-07 / 13:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى