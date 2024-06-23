قت_ لى في حادث اصطدام سيارتين خفيفتين بين أوطاط الحاج وميسور

2024-06-23 / 16:18
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علم من مصادر متطابقة أن حادثة سير مميتة وقعت، صبيحة اليوم الأحد 23 يونيو الجاري، في الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين أوطاط الحاج وميسور.

وخلف الحادث وفاة 5 أشخاص في عين المكان، فيما تم نقل باقي المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء في مدينة ميسور التابعة ترابيا لإقليم بولمان.

وجرى الحادث بين سيارتين خفيفتين كانتا في اتجاهين معاكسين .

وحلّت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية بعين المكان، للقيام بالمتعين فيما تم نقل الضحايا الى مستودع الأموات، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية

2024-06-23 / 16:18
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