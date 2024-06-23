ما تغافلته سلطات فاس في قضية التحضير لعرس ” المثليين “

علمت ” هبة بريس ” أن السلطات المحلية، انتقلت الخميس الماضي إلى حي واد فاس بتجزئة مولاي إدريس، بعد انتشار خبر محاولة إحتضان عرس للمثليين.

وحسب ذات المصادر، فإن العرس موضوع الجدل كانت تنوي تنظيمه سيدة تمتهن “ تموين الحفلات ” وتنحدر من حي الأمل باب السيفر، لصالح شابين مثليين. بعدما شرعت فعلا في للتحضير للحفل ، وقامت بنصب خيمة وسط الشارع العام من أجل إستقبال ضيوف الحفل.

الحادث استنفر السلطات المحلية، حيث تم تعميم مراسلة على رجال السلطة وأعوانهم تطالبهم باليقضة والانتباه لتفادي تكرار الواقعة وتم فتح تحقيق في الموضوع .

مصادر الجريدة كشفت ، ان ” النگافة ” تم الاستماع لها من طرف المصالح الأمنية ، وانكرت علمها بزواج ” مثليين ” وتم إطلاق سراحها ، غير ان هذا الإجراء يطرح علامات الاستفهام ، واكيد ان المغاربة المقبلين على الزواج او من تزوجوا سلفا ، يعلمون جيدا ان اي تحضير لمناسبة عرس ، تلتقي ” النكافة ” بالعروسين ” من اجل التفاهم على ثمن تنظيم العرس ، وعن أمور اخرى متعلقة بالعرسان ” اختيار اللباس وغيرها من الأمور ، فكيف لهذه السيدة أنها لم تعرف هوية العرسان من بداية التحضيرات ؟؟؟.

بالنسبة للسلطات وهنا نشير إلى اعوان السلطة العارفين بالكبيرة والصغيرة بالحي الذي شهد ” الفضيحة ” ألم يستطع الأعوان معرفة هوية العرسان ، قبل نصب الخيام ؟؟؟.

إن القضية التي حاول الجميع احتواءها في مهدها ، ليست سوى بداية خروج ” المثليين ” للعلن ، عبر الترويج لأوضاعهم ، والتي لازالت كل الأديان تدينها ، بل تتم محاصرة الظاهرة في مختلف دول العالم كان مسيحيا او مسلما او يهوديا و بوديا ، فإن التساهل مع هذه الحوادث يهدد القيم وكذلك حتى كينونة البشر لأنها حالات شاذة ، تتطلب المعالجة وليس التعايش معها ، والخطير ان وزير في الحكومة يعترف امام العلن ان الظاهرة ” غلبته” .

والمثير ان مصادر كشفت للجريدة ، ان عدد من المؤسسات العمومية او الخاصة ، أصبحت تعج ب ” الشواذ” بل اصبح هؤلاء يعلنون “مثليتهم” امام الملأ، وهدفهم ان الجميع يتعايش مع هذه الظاهرة والتي مكانها ” المستشفيات للعلاج والتتبع .

فإذا كان المغرب أصلا يعاني من ارتفاع العنوسة في صفوف النساء التي وصلت ارقام قياسية ، بسبب عدم اقبال الشباب على الزواج والعزوف عليه وكأن المثل المشهور ” خصاتو فيلة زادوه فيل ” .