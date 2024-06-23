احتفالات بوجلود ..هذه حقيقة ”مجزرة” أورير ( فيديو )

2024-06-23 / 13:45
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تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عنيفة لأحداث دموية نسبت لمنطقة اورير ضواحي أكادير والذي تشهد احتفالات بوجلود

هبة بريس انتقلت الى نفس المنطقة حيث جرى التأكد من عدم صحة الاخبار المتداولة وأن الصور والفيديوهات، تعود لأحداث دامية خارج ارض الوطن

وأكد مصدر الموقع ان حادثة واحدة وقت امس خارج اطار الاحتفالات، وقعت في الطريق المؤدية الى ايموزار اداوتنان، وحسب شهود عيان، فالأمر يتعلق بتصفية حسابات

وقال فاعل جمعوي حول نفس الموضوع ان الأمر يتعلق بمحاولة يائسة للضرب في احتفالات بوجلود التي تعرفها المنطقة.

2024-06-23 / 13:45
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