الجبهة المغربية تدين السماح برسو سفينة عسكرية إسرائيلية في ميناء طنجة

عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن إدانتها للسماح برسو سفينة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في ميناء طنجة المتوسط.

وقالت الجبهة إن الحكومة المغربية تجاهلت كليا الرسالة المفتوحة للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بتاريخ 1 يونيو 2024، بشأن ضرورة تلافي استقبال سفن داخل مناطق تحت السيادة المغربية يمكن ان تحمل متفجرات أو ذخائر أو أسلحة إلى جيش الاحتلال.

وأضافت أن “ سفينة “كوميميوت: INS Komemiyut”، سفينة عسكرية تابعة لبحرية جيش الاحتلال الذي يقوم حاليا بحرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية، ترسو بميناء طنجة يوم 6 يونيو 2024، قصد التزود بالوقود والطعام لتواصل إبحارها نحو ميناء حيفا

واعتبرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن ليس فقط خرقا لقرار محكمة العدل الدولية على إثر الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني 27) يناير 2024 التي انضمت إليها العديد من الدول)، بل تشجيعا للعدو الصهيون ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية لبلادنا المنتهكة أصلا.