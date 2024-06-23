موازين زينة الداودية تشعل منصة سلا و الجماهير تتفاعل بالرقص

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تعليق واحد
لماذا لا تصورون الجمهور من بعيد او من فوق هههه لانه لا يوجد جمهور كثيف والحضور لا يتجاوز بضعة صفوف امامية…انها المقاطعة وسلاحها فتاك…احي المقاطعون لهذا المهرجان التافه ومستمرون في المقاطعة…