أمن اكادير يوقف خمسة متورطين في فيديو اعتداء

هبة بريس /. اكادير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس السبت 22 يونيو الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري يومه السبت، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون ضحية لاعتداء جسدي باستعمال أداة راضة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد قادت التحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية الضحية، والذي تبين أنه مصاب بجروح خفيفة ويعاني من مرض عقلي ويعيش في وضعية تشرد، حيث تمت إحالته على المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم الاحتفاظ به بمؤسسة طبية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.