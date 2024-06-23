منعت من ولوج مدرستها الفرنسية بسبب حجابها .. القضاء ينصِف تلميذة بمراكش

أنصفت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 عن المحكمة نفسها، تلميذة مغربية منعت من الدخول الى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتداءها للحجاب.

وجاء في منطوق الحكم مانصه ” و في نازلة الحال فان ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن ممارستها لحريتها الشخصية ، و أنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة

وأضاف الحكم ان إرتداء الحجاب ،لا يشكل أي تهديد الحرية وحقوق الآخرين ، هذا فضلا على ان منع ابنة المدعية من الولوج الى المدرسة بسبب ارتداء ملابس ترمز الى معتقدها الديني يشكل خرقا لمبادئ حقوق الطفل في التعليم الأساسي التي ضمنتها له جميع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، و التي لا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان حتى لا يتم حرمان البنت من أهم حقوقها الكونية والدستورية ألا و هو حق التمدرس