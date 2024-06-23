الصين.. إطلاق قمر صناعي لرصد انفجارات أشعة “جاما”

أطلقت الصين، أمس السبت، قمرا صناعيا فلكيا، على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش 2 سي” من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد، بهدف رصد انفجارات أشعة “جاما”.

ويأتي هذا الإطلاق نتيجة لما يقارب 20 سنة من العمل المشترك بين علماء صينيين وفرنسيين.

وقال كبير الباحثين الصينيين في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وي جيان يان، “نتطلع إلى بعض الاكتشافات المهمة، مثل أول انفجارات لأشعة جاما التي حدثت عندما كان الكون لا يزال في بدايته، ما سيساعدنا على دراسة التطور الكوني”.

وتم تثبيت أربعة أجهزة علمية على القمر الصناعي، طورت الصين اثنين منها وفرنسا اثنين آخرين، تمكن من تحقيق مجال رؤية كبير ومراقبة عالية الدقة.