بسبب انقطاع الكهرباء.. مطار مانشستر يلغي رحلاته

2024-06-23 / 10:03
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قال متحدث باسم مطار مانشستر في بريطانيا إن الرحلات المغادرة شهدت إلغاءات وتأخيرات كبيرة اليوم الأحد بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين.

وكانت شبكة سكاي نيوز أول من قدم تقريرا عن الاضطراب وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني. وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.

وقال المتحدث “من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وعلى الركاب المقرر أن يغادروا من الصالة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات”.

2024-06-23 / 10:03
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