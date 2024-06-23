في تقرير رسمي ..جهة بني ملال خنيفرة اكثر فقرا
سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد تراجعت من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9,1 في المئة في 2014، ثم 5,7 في المئة في سنة 2022.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و”سوس ماسة” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و”مراكش آسفي” (51,2 في المئة) و”الدار البيضاء سطات” (50,9 في المئة).
من جهة أخرى، أبرزت مذكرة المندوبية أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.
وتم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
6 تعليقات
الفقر يوجد في جميع مدن المغرب ..
اللهم اغنينا بغنى من عندك..
الفقر بدأ يزداد وراء كورونا..
الطبقة المتوسطة حلت محل الطبقة الفقيرة والأخيرة في خبر كان انعدمت ..
الفقر فالمغرب كامل، أما المناطق النائية فهدوك عندهم أم و أب و جد الفقر….لا سماحة ليكم يا لي كليتو حق الناس….غا وجدو راسكم شلا ما تبعكم
تناشد صاحب الجلالة الملك محمد سادس نصره الله وايده وابعد عنه كل سوء ومكروه ، ملك فقراء انقذ شعبك إنه يعاني..