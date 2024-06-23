النتائج الكاملة لمباريات كأس أوروبا 2024

2024-06-23 / 09:15
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في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليوز (توقيت غرينيتش):

ألمانيا – اسكتلندا 5-1

المجر – سويسرا 1-3

إسبانيا – كرواتيا 3-0

إيطاليا – ألبانيا 2-1

بولندا – هولندا 1-2

سلوفينيا – الدنمارك 1-1

صربيا – إنكلترا 0-1

رومانيا – أوكرانيا 3-0

بلجيكا – سلوفاكيا 0-1

النمسا – فرنسا 0-1

تركيا – جورجيا 3-1

البرتغال – تشيكيا 2-1

كرواتيا – ألبانيا 2-2

ألمانيا – المجر 2-0

اسكتلندا – سويسرا 1-1

سلوفينيا – صربيا 1-1

الدنمارك – إنكلترا 1-1

إسبانيا – إيطاليا 1-0

سلوفاكيا – أوكرانيا 1-2

بولندا – النمسا 1-3

هولندا – فرنسا 0-0

جورجيا – تشيكيا 1-1

تركيا – البرتغال 0-3

بلجيكا – رومانيا 2-0

2024-06-23 / 09:15
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