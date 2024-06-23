النتائج الكاملة لمباريات كأس أوروبا 2024
في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم المقرّرة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليوز (توقيت غرينيتش):
ألمانيا – اسكتلندا 5-1
المجر – سويسرا 1-3
إسبانيا – كرواتيا 3-0
إيطاليا – ألبانيا 2-1
بولندا – هولندا 1-2
سلوفينيا – الدنمارك 1-1
صربيا – إنكلترا 0-1
رومانيا – أوكرانيا 3-0
بلجيكا – سلوفاكيا 0-1
النمسا – فرنسا 0-1
تركيا – جورجيا 3-1
البرتغال – تشيكيا 2-1
كرواتيا – ألبانيا 2-2
ألمانيا – المجر 2-0
اسكتلندا – سويسرا 1-1
سلوفينيا – صربيا 1-1
الدنمارك – إنكلترا 1-1
إسبانيا – إيطاليا 1-0
سلوفاكيا – أوكرانيا 1-2
بولندا – النمسا 1-3
هولندا – فرنسا 0-0
جورجيا – تشيكيا 1-1
تركيا – البرتغال 0-3
بلجيكا – رومانيا 2-0