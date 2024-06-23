طقس الأحد … درجات الحرارة في ارتفاع

2024-06-23 / 09:05
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هبة بريس /. الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد ، أن تبقى درجات الحرارة في ارتفاع مع طقس حار بكل من السهول الممتدة غرب الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الوسطى والواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، والسهول الواقعة غرب الأطلس واللكوس والريف والسايس، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

2024-06-23 / 09:05
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