الداودية: أنا الرقم واحد.. ومشاهدات “السوشيال ميديا” ليست معيارا للنجومية

2024-06-22 / 23:49
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هبة بريس – فن

وصفت الفنانة الشعبية زينة الداودية، نفسها ب”الرقم الواحد” ضمن فنانات جيلها في الفن الشعبي.

واعتبرت زينة الداودية في حديثها بالندوة الصحفية المنعقدة يومه السبت، على هامش مشاركتها في مهرجان موازين، أن أعداد المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي ليست معيارات لنجومية الفنان.

وأضافت الداودية قائلة: “ايلا جا مواطن عادي قطع تيكي لسهرة أو حفلة باش يدخل ويتفرج فيا حسن ليا من المشاهدات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، حيت هداك هو الحب الحقيقي”.

2024-06-22 / 23:49
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