السعيدية .. مجهودات مبذولة واستياء من أثمنة ركن السيارات والشركة توضح

هبة بريس : وجدة

انطلقت بمدينة السعيدية الساحلية المعروفة بالجوهرة الزرقاء، موسم الإصطياف لسنة 2024، حيث قامت السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية بعدة اجراءات وقرارات منها القرار العاملي لتنظيم الشاطئ والسير والجولان، وكذا قيام الجماعة الحضرية ببرمجة عدة مشاريع كالبستنة، ترميم القصبة، الرش بالمبيدات، خلق مرافق صحية اماكن خاصة لكراء الطاولات والمظلات والكراسي، معرض للتجارة، قطاع النظافة …. بالإضافة الى تشكيل لجنة إقليمية مختلطة لحسن تنظيم المدينة من كل الاختلالات غير قانونية.

ويبقى الشغل الشاغل للمصطافين ونظرا للتدفق الكبير للمركبات على المدينة، مما يصعب في وقت الذروة ركن السيارات سواء على الطرق او المواقف مما يجعلك في اثمنة مختلفة من 05 الى 10 دراهم بين ما هي قانونية او ما هي غير قانونية التي خلقت تدمرا كل من يريد الاستجمام بالمدينة.

كما انه جدير بالذكر، أن الجماعة تلجأ إلى إيجار مواقف السيارات والدراجات بناء على دفتر التحملات وعن طريق طلبات العروض لمدة معينة مقابل مبلغ مالي محدد، لتقوم الشركة نائلة الصفقة باستخلاص واجبات الوقوف من المرتفقين.

وفي اتصال موقع “هبة بريس” لصاحب الشركة المخول بتسيير هذا المرفق بجماعة السعيدية، اكد لنا انه بداخل المدينة استعملنا المكننة مقدرة ب 03 دراهم للساعة مع زيادة درهما واحد عن كل ساعة إضافية، فالمرتفق يركن سيارته ويذهب مباشرة للآلة المخصصة لذلك، ومقابل الاستخلاص هناك توصيل تبين له القيمة السعرية والمكان والساعة، كما ان هناك مستخدمين بعين المكان بلباس موحد بها اسم الشركة.

اما فيما يخص باقي الطرق الغير متوفرة على المكننة، يضيف صاحب الشركة، انها محددة بسعر 05 دراهم مقابل تسليم توصيل عن ذلك، حسب دفتر التحملات مع توفر علامات تشوير، كما ان هناك بعض الازقة مجانية الركن.

كما أكد، أن الشركة غير مسؤولة عن اي زيادة غير قانونية من طرف بعض المستخدمين الذين يستغلون الفرص والتبليغ عن اي تجاوزات بهذا الخصوص.