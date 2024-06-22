جـ..ــثة شخص مجهول الهوية تستنفر سلطات تطوان

عثر صباح اليوم السبت 22 يونيو الجاري العثور على جثة شخص مجهول الهوية، تحت حجرة كبيرة بحي الوقاية طبولة تطوان.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا أشعر السلطات الأمنية بوجود جثة في طور التحلل، حيث انتقلت الى عين المكان وقامت بمعاينة الجثة .

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، كما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات وفاة المعني بالأمر .