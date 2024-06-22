جـ..ــثة شخص مجهول الهوية تستنفر سلطات تطوان
عثر صباح اليوم السبت 22 يونيو الجاري العثور على جثة شخص مجهول الهوية، تحت حجرة كبيرة بحي الوقاية طبولة تطوان.
وقالت مصادر محلية إن مواطنا أشعر السلطات الأمنية بوجود جثة في طور التحلل، حيث انتقلت الى عين المكان وقامت بمعاينة الجثة .
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، كما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد ظروف وملابسات وفاة المعني بالأمر .
22 تعليقات
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه واغفر له برحمتك يارب
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمو ويغفر ليه
الرحمة و الغفران ان شاء الله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين
انا الله وانا اليه راجعون
رحمة الله عليه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه أمين يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون لله يرحمو ويرحم جميع اموات المسلمين يارب العالمين
إن الله وإنا إليه راجعون الله ارحمو او يغفر له ويجعل مأواه الجنة انشاءالله ياربي
الله يرحم برحمته ويسكنه فسيح جنانه
انا الله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يارب العالمين الله يرحمو مسكين
اللهم ارحمه واغفر له والهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
انا لله وانا اليه راجعون الرحمة والمغفرة يارب
رحمه الله تعالى رحمة واسعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه الفردوس الأعلى يارب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم اغفر له و ارحمه
انا لله وانا اليه راجعون