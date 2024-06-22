الداودية: خديت 300 مليون فإشهار وأنا فنانة متواضعة كنخدم مع الغني والفقير

2024-06-22 / 21:20
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هبة بريس – فن

نفت الفنانة الشعبية زينة الداودية، تصريحها بحصولها على أجر 300 مليون مقابل غنائها في حفل.

وقالت زينة الداودية في حديثها بالندوة الصحفية المنعقدة يومه السبت، على هامش مشاركتها في مهرجان موازين: “مقلتش أنا خديت 300 مليون فحفل، لكن فإشهار”.

وأضافت الداودية قائلة: “أنا انسانة متواضعة جدا، كنخدم مع الغني والمتوسط والفقير”، مسترسلة بالقول: “هذاك الأجر اللي كناخذو راه ميدوزش نيشان لجيبنا لكن كيصرف فأمور أخرى من موسيقيين وفريق عمل وضرائب، راه شي مرات كنبقاو زيرو درهم ولا كيبقى لينا واحد المبلغ كناخذوه حتى كنشحفو.. ولكن المهم عندنا أننا نقدمو شي حاجة زوينة لجمهورنا تنال إعجابو ورضاه”.

2024-06-22 / 21:20
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