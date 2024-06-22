محلل سياسي .. “حزب فوكس” يستخدم لزعزعة العلاقات بين المغرب وإسبانيا

يمثل صعود اليمين المتطرف في دول أوروبية هاجسا، إذ يتوقع خبراء انعكاسات سلبية على مستوى علاقات العالم العربي والإسلامي بأوروبا

ويزداد التخوف إثر تبني بعض الأحزاب رؤى عدائية للمنطقة العربية والدول الإسلامية، وكذلك قضايا المهاجرين.

ومن الأحزاب التي تجهر بالعداء للقضية الوطنية حزب “فوكس” الإسباني الذي يحاول بسط تأثيره على قضية الصحراء بل وتغيير مسار العلاقات بين اسبانيا والمغرب من الاحسن الى الأسوء

المحلل السياسي المغربي محمد الطيار، قال إن مواقف حزب “فوكس” ليست بالجديدة، إذ يتم استخدامه بين الحين والآخر، لزعزعة العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

ويرى الأخير أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا لا يؤثر بقدر كبير على مستوى المواقف في قضية “الصحراء”.

ولفت إلى أن اليسار داخل البرلمان الأوروبي هو الذي يتخذ مواقف معادية للمغرب في قضية الصحراء، على عكس اليمين في بعض الدول الذي كان يساند الطرح المغربي