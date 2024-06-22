البرتغال تتغلب على تركيا وتعبر إلى ثمن نهائي كأس أوروبا

تأهل المنتخب البرتغالي إلى ثمن نهائي كأس أوروبا ألمانيا 2024 لكرة القدم، بتغلبه على نظيره التركي، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة من العرس القاري الأوروبي.

وسجل أهداف سيليساو أوروبا كل من بيرناردو سيلفا (د 22) والتركي صامت أكايدن (د 28 ضد مرماه) وبرونو فيرنانديز (د 56).

وعقب هذا الفوز اعتلى زملاء كريستيانو رونالدو صدارة المجموعة السادسة بست نقاط، فيما يحتل المنتخب التركي المركز الثاني بـ 3 نقاط، يليه المنتخب التشيكي بنقطة واحدة في المركز الثالث، متقدما بنسبة الأهداف على المنتخب الجورجي، الرابع بنقطة واحدة.

ويواجه المنتخب البرتغالي في الجولة الثالثة، نظيره الجورجي، فيما يقابل المنتخب التركي نظيره التشيكي الأربعاء القادم.