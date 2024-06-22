يرجح أنها لمهاجر مغربي..انتشال جـ..ــثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
انتشل الحرس المدني الإسباني جثة شاب بشاطئ مدينة سبتة المحتلة، يُرجح أنها لمهاجر مغربي قضى غرقا أثناء محاولة التسلل بطريقة غير قانونية الى الثغر السليب .
وقال موقع “الفارو دي سوتا” أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحية فارق الحياة منذ عدة أيام، قبل أن تظهر جثته على سطح الماء حيث كان يرتدي لباسا للسباحة .
وقد تم انتشال الجثة ونقلها الى مستودع الأموات بسبتة المحتلة في انتظار إجراء الخبرة الطبية عليها لتحديد هوية الشاب .
22 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه الفردوس الاعلى
الله يرحمه ويجعله من اهل الجنة