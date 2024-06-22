يرجح أنها لمهاجر مغربي..انتشال جـ..ــثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة

2024-06-22 / 19:29
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انتشل الحرس المدني الإسباني جثة شاب بشاطئ مدينة سبتة المحتلة، يُرجح أنها لمهاجر مغربي قضى غرقا أثناء محاولة التسلل بطريقة غير قانونية الى الثغر السليب .

وقال موقع “الفارو دي سوتا” أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحية فارق الحياة منذ عدة أيام، قبل أن تظهر جثته على سطح الماء حيث كان يرتدي لباسا للسباحة .

وقد تم انتشال الجثة ونقلها الى مستودع الأموات بسبتة المحتلة في انتظار إجراء الخبرة الطبية عليها لتحديد هوية الشاب .

2024-06-22 / 19:29
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