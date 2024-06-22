يرجح أنها لمهاجر مغربي..انتشال جـ..ــثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
انتشل الحرس المدني الإسباني جثة شاب بشاطئ مدينة سبتة المحتلة، يُرجح أنها لمهاجر مغربي قضى غرقا أثناء محاولة التسلل بطريقة غير قانونية الى الثغر السليب .
وقال موقع “الفارو دي سوتا” أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحية فارق الحياة منذ عدة أيام، قبل أن تظهر جثته على سطح الماء حيث كان يرتدي لباسا للسباحة .
وقد تم انتشال الجثة ونقلها الى مستودع الأموات بسبتة المحتلة في انتظار إجراء الخبرة الطبية عليها لتحديد هوية الشاب .
22 تعليقات
اللهم اغفر لها و ارحمها واجعل مثواها الجنة
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها واغفرلها
إنا لله وإنا إليه راجعون ،الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويصبر اهلها ويدخلها فسيح جناته
انا الله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته يارب العالمين
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته و ألهم ذويه الصبر والسلوان
اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى
تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان
الرحمة و المغفرة لروحه الطاهرة وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحموا و يجعل مثواه الجنة يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمه الله رحمة واسعة وغفر له واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر الجميل
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته
اللهم ارزقنا حسن الخاتمه
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارزق اهله ودويه الصبر والسلوان
أللهم ارحمه وأحسن اليه واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
اللهم اغفر له و ارحمه يارب العالمين
ان لله وان اليه راجعون عظم الله اجركم واحسن عزاكم وغفر لميتكم واسكنه فسيح جناته
الله اكبر. اللهم ارحمه رحمة واسعة وارزق ذويه الصبر والسلوان.