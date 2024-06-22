رسميا: الاتحاد الاردني يوافق على رحيل عموتة ويعوضه بجمال السلامي

2024-06-22 / 15:45
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هبة بريس

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول.

وجاء تعيين السلامي، خلفا لعموتة لقيادة منتخب النشامى في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا .

‎هذا وسيضم الجهاز الفني لسلامي الذي سيقدمه الاتحاد نهاية الشهر الجاري، كلا من مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الادريسي ومروان لطفي.

2024-06-22 / 15:45
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