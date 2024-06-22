مكناس.. ق..تيل وجرحى في حادث سير بين سيارة خفيفة وسيارة للدرك الملكي

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخص مصرعه على الفور يوم أمس الجمعة 21 يونيو الجاري، في حادثة سير خطيرة، وأصيب أخرون بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة اصطدام سيارة خفيفة كانوا على متنها، بسيارة تابعة لجهاز الدرك الملكي ضواحي مكناس.

وحسب مصادر محلية، فإن السيارة الخفيفة من نوع بوجو 205 فقد سائقها السيطرة في مقودها ، واصطدم بسيارة تابعة للدرك الملكي، نتج عنه أصطدام قوي عجل بوفاة صاحب السيارة على الفور وإصابة عنصري الدرك الملكي بجروح خطيرة.

الحادث استنفر مصالح الدرك الملكي، التي حلت عناصرها على وجه السرعة إلى عين المكان للقيام بالمتعين للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.