يحدث في الجزائر.. تعيين “رابور” مكلفا بالإعلام في مطار الهواري بومدين

2024-06-22 / 15:17
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هبة بريس

يبدو أن الجارة الشرقية تفتقد للأطر والكفاءات الشابة في عدد من المجالات، مما يدفعها للجوء الى تعيينات وتوظيفات “غريبة” و”مثيرة للجدل” لسدد خصاصها في مختلف القطاعات.

مناسبة هذا الحديث، تناقل وسائل الاعلام الجزائرية، خبر تعيين مغني “راب” كناطق باسم مطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”.

وعينت الجهات المختصة، محمد عبيدات المعروف ب”ميستر آب”، مكلفا بالاعلام والتواصل في أحد أهم مطارات البلاد.

وتسبب قرار تعيين “رابور” يفتقر لمستوى تعليمي عال وتجارب مهنية مهمة، جدلا كبيرا بين الجزائريين الذين استحضروا مسار “الموظف الجديد” الذي لا يملك في مشواره المهني سوى تجارب فنية في غناء الراب وتقديم كاميرا خفية قبل أن يصبح صانع محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي.

2024-06-22 / 15:17
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