كانت رفقة شقيقتها في ملهى ليلي.. مصرع فتاة في حادث سير خطير بمراكش

2024-06-22 / 14:34
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مباشرة بعد مغادرتها ملهى ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو الجاري، لقيت فتاة في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمراكش.

وقالت مصادر محلية ، ان الهالكة كانت رفقة شقيقتها بملهى ليلي ، وبعد مغادرتهما ، تعرضت الشقيقة الكبرى لحادث سير مميت، بعدما صدمتهما سيارة خفيفة، فيما شقيقتها الصغرى تعرضت لإصابات خفيفة.

وفور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية والعناصر الأمنية، من أجل نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمراكش، والمصابة صوب قسم العناية المركزة لخطورة اصابتها بالموازاة مع فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

2024-06-22 / 14:34
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‫14 تعليقات

  1. شقيقتين في ملهى ليلى. عوض ان نسمع شقيقتين احتلوا الرتبة الأولى في دراستهم. نسمع العكس.

    1
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  6. ونعم حسن الخاتمة من الملهى الى العقاب الالاهي .أين الاباء أين الأمهات ،الله سيسءلهم على ابناءهم وبناتهم فماذا هم فاعلون،مكاين غير اولد وأطلق للشارع لاتربية لاءخلاق لادين لاملة يفعل فيهم مايريد الشيطان .

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  7. كانت فى ملهى اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم أرزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ءامين ءامين ءامين

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  12. تعرضت لإصابات خفيفة ….

    والمصابة صوب قسم العناية المركزة لخطورة اصابتها …..

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