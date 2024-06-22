كانت رفقة شقيقتها في ملهى ليلي.. مصرع فتاة في حادث سير خطير بمراكش

مباشرة بعد مغادرتها ملهى ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو الجاري، لقيت فتاة في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها على مستوى شارع عبد الكريم الخطابي بمراكش.

وقالت مصادر محلية ، ان الهالكة كانت رفقة شقيقتها بملهى ليلي ، وبعد مغادرتهما ، تعرضت الشقيقة الكبرى لحادث سير مميت، بعدما صدمتهما سيارة خفيفة، فيما شقيقتها الصغرى تعرضت لإصابات خفيفة.

وفور علمها بالحادث هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية والعناصر الأمنية، من أجل نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بمراكش، والمصابة صوب قسم العناية المركزة لخطورة اصابتها بالموازاة مع فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.