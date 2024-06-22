فنادق و منتجعات فاس تتحدى قرار وهبي وتواصل التشدد في عقود الزواج

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“ضروري خاصكم عقد الزواج، داكشي لي قال وهبي ماكاينش منو، حنا السلطات تيطلبو منو كل نهار نعطيوهم لائحة و معلومات كل الزبناء و منهم نسخة من عقد الزواج”، بهاته العبارة عقب مسير منتجع سياحي بمدخل مدينة فاس على بعض الزبناء المتزوجين الذين حجزوا عبر الإنترنت لقضاء بعض الأيام بفضاءاته المتاحة.

و في هذا الصدد، أوضح أحد مستخدمي منتجع “د.ف” أنه لا يمكن الحجز بالنسبة لأي ثنائي و لو كانوا متزوجين دون الإدلاء بنسخ من بطائق التعريف الوطنية لكلا المعنيين بالأمر و كذلك نسخة من عقد الزواج الرسمي تجمع بين الشخصين الذين قاما بالحجز في ذات الفندق.

و أكد ذات المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المنتجع موجه بالدرجة الأولى للعائلات المغربية، فضلا على تخصيص جزء منه على شكل “كامبينغ” خاص بالسياح، و هو ما دفع إدارة المنتجع لفرض عقود الزواج كشرط للحجز بالنسبة للمغاربة، واصفا الأمر بأنه يساهم في تجنب الفوضى و أي شيء قد يسيء لسمعة المنتجع الذي أعاد التأكيد على أنه “عائلي”.

هذا و بالنسبة للأجانب، أوضح المستخدم ذاته أن الأمر يختلف لغير المغاربة، حيث يطلب منهم فقط جواز السفر، حتى و لو كان الثنائي غير متزوج، و هو ما يظهر التناقض و المزاجية التي تتعامل بها بعض المؤسسات الفندقية بالمغرب.

و في ذات الموضوع، أكد أحد زبناء المنتجع قائلا: “أنا متزوج مدة هادي، حجزت فهاد الفندق، ملي جيت تيقولو لي عطينا عقد الزواج، حنا كنعتارفو بشنو كتقول لينا السلطات ماشي شنو قال وهبي”.

و زاد قائلا: “عقد الزواج مكنهزوش معايا، و ملي درت الحجز اونلاين ماكاين حتى معلومة في موقع المنتجع الفندقي كتقول خاصك تجيب معاك عقد الزواج ضروري، هذا سميتو العبث و التخربيق، جيت ضارب هاد طريق كاملة انا و مراتي و فلخر تيقول لك ماغتنزلش عندنا حتى تجيب عقد زواج”.

و عبر الزبون ذاته عن امتعاضه قائلا: “كيفاش أنا متزوج و رفضوني بحجة ماجبتش معايا عقد زواج، و الأجانب تيدخلو و يخرجو و حتى واحد فيهم ماطلب منهم عقد زواج و أغلبهم مامتزوجينش، علاش حنا المغاربة حكارة بيناتنا و كنتعاملو بالدونية مع ولاد بلادنا، ياك غايعمرو معلوماتنا و يصيفطوهم للأمن إذن علاش تطابو مني عقد زواج، ايلا كنت كذبت فشي معلومة راه الأمن غايطلع عندو كلشي و هما لي خاصهم يتحاسبو معايا ماشي إدارة الفندق، بغينا ندوزو الكونجي فبلادنا ساعة ندمنا، من هاد نهار كاع الكونجيات برا المغرب”.