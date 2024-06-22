كوبا تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

هبة بريس – وكالات

أعلنت حكومة كوبا، الجمعة، انضمامها إلى القضيّة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقال وزير الخارجيّة الكوبي، برونو رودريغيز، إنّ “كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة”.

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعيّة.

وأشارت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان، إلى أنّ “كوبا ستستخدم حقها في أن تقدّم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقيّة التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينيّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة”.

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقًا مع “التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتسهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني”.