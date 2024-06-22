طقس السبت.. جو حار بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة مع طقس حار محليا بالمناطق الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي للبلاد وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي وشرق الواجهة المتوسطية، وذلك خلال الليل و الصباح، فضلا عن ظهور سحب منخفضة كثيفة نسبيا فوق المناطق الممتدة من سيدي إيفني إلى طرفاية مع احتمال نزول قطرات مطرية جد خفيفة.

وستهب رياح قوية نوعا ما محليا بمنطقة طنجة و بالسواحل الوسطى والجنوبية.

و ستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 22 و 27 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس و بالهضاب العليا، وستكون ما بين 15 و 22 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي الساحل الأطلسي.