كلميم..الأمن يحبط تهريب 460 كيلوغرام من المخدرات

2024-06-21 / 23:52
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هبة بريس_ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 21 يونيو الجاري، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 460 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “تاغجيجت” التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن مدينة كلميم، وأسفرت عن حجز 18 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ مجموع وزنها 460 كيلوغراما، والتي تم اكتشافها مدسوسة تحت التراب في انتظار عملية تهريبها.

وقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بكلميم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

2024-06-21 / 23:52
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