بعد هدنة العيد…حملة باشا سطات تتواصل الاثنين لتحرير الملك العمومي بدون توقف

هبة بريس_ مكتب سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الحملة الواسعة التي أطلقها باشا مدينة سطات في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي، ستتواصل يوم الإثنين المقبل وبدون توقف، وذلك بعد هدنة مؤقتة تزامنت وأيام عيد الأضحى.

هذا وقد عرفت مدينة سطات على مدار أيام متتالية، حملات منسقة انخرطت فيها كافة المكونات من أمن وطني وسلطات محلية وقوات مساعدة، استعملت فيها الجرافات لتحرير المدينة من قبضة المحتلين والمتطاولين على ساحاتها وشوارعها، من معرقلي حركة السير ومن معرضي حياة العديد من المواطنين للخطر.

وطالب العديد من المواطنين الجهات المعنية بتكثيف هذه العمليات لتشمل عموم المدينة دون استثناء، مع العمل للتصدي لظاهرة النقل بالعربات الفلاحية المجرورة بالأحصنة خاصة على مستوى زنقة الذهيبية، بغية تخليص المدينة من مثل هاته المشاهد التي تسيئ لجمالية المدينة.