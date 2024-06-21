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مراكش : أمن المدينة يوقف عصابة اجرامية متخصصة في سرقة الأجانب

2024-06-21 / 23:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما تلك المتعلقة بالسرقات بالخطف التي يستعمل فيها الجناة دراجات نارية صينية الصنع مغيرة الخصائص الميكانيكية لكي تساير نشاطاتهم الإجرامية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة العتيقة من ضبط وإيقاف 4أشخاص من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات، بعد أن بينت الأبحاث الميدانية تورطهم في تكوين عصابة إجرامية في قضايا السرقات بالخطف التي تستهدف على وجه الخصوص السياح الأجانب، حيث اعترفوا بالمنسوب إليهم وأنهم ينشطون بقطاع المدينة العتيقة وقطاع كليز.

هذا وقد تم إخضاع المعنين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث بتنسيق مع النيابة العامة لدى استئنافية مراكش في أفق تقديمهم أمام العدالة بالمنسوب إليهم.

2024-06-21 / 23:06
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