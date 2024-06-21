حفل إطلاق الحملة الترويجية لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة “أزوول أگادير “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تزامنًا مع إنطلاق الموسم الصيفي والاحتفال باليوم العالمي 2024 للموسيقى،، تنظم ولاية جهة سوس ماسةجهة سوس ماسة وجماعة أگادير، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة والشركتين الجوهريتين للتنمية السياحية شبكة تنمية السياحة و القروية، حفل إطلاق الحملة الترويجية” أزول اكادير”، وذلك اليوم الجمعة 21يونيو الجاري. بساحة الوحدة على الساعة الثامنة مساء.

وتأتي هذه الحملة الترويجية في إطار جهود تعزيز السياحة بأگادير وجماعات أكادير إدوتنان وعمالات وأقاليم و جهة سوس ماسة وتسليط الضوء على جمالها الفريد وثقافتها الغنية، وكذا تعريف زوارها بالمؤهلات السياحية للجهة، ومختلف الأنشطة الترفيهية، الشاطئيةوالجبلية،والمسارات السياحية، والمواقع الأثرية، وكذا برامج الفعاليات والتظاهرات الثقافية والفنية، بهدف خلق مزيج بالإستمتاع بالأجواء الصيفية النابضة بالحياة، وكذا تقديم تجربةأصيلة متفردة في قلب الثقافة الأماز يغية.

وسيتم خلال حفل إطلاق الحملة الترويجية تقديم عروض موسيقية حية بمشار كة فرق فلكلورية وشبابية، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس التراث الأماز يغي الأصيل.