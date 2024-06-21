القبض على خاطف أطفال تخفّى بطريقة غير متوقعة

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار بإلقاء القبض على رجل يرتدي نقاباً نسائياً أثناء محاولته خطف طفل في المدينة.

وقالت مصادر أمنية لوسائل الإعلام إن: “مفارز مكافحة الإجرام في الأنبار لاحقت إحدى عصابات خطف الأطفال التي ارتكبت العديد من الجرائم في هذا السياق”.

وتابع ذات المصدر أن: “قوة أمنية تمكنت من القبض على أحد أفراد العصابة بالجرم المشهود أثناء محاولته خطف طفل في المدينة متنكرا بزي نسائي مع نقاب لتغطية وجهه وتمويه كاميرات المراقبة في الشوارع العامة”.

وأضاف أن: “العصابة تعمل على خطف الأطفال ثم تنقلهم إلى العاصمة بغداد؛ لاستغلالهم في عمليات التسول؛ كون العاصمة بغداد ذات كثافة سكانية كبيرة ولا يمكن إيجاد الطفل هناك بسهولة”.