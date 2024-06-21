دانيا لاند أكبر منتجع سياحي بأكادير: مسابح ومزالق عملاقة تتسع لأكثر من 3000 زائر في اليوم

مقالات ذات صلة
مرتيل : البطولة الافريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد…
2024-06-21 / 20:58
أخنوش يفتتح أكبر منتجع ترفيهي بأكادير: مسابح ومزالق وألعاب…
2024-06-21 / 20:34
من أمام منزله..شهادات مـ.ـؤثرة لجيران و عائلة الشاب ضــــ.ــحية…
2024-06-21 / 19:39
خطــ.ــير..لحظة انــ.ــدلاع أحداث شــ.ــغب بمنطقه البرنوصي
2024-06-21 / 17:08
دموع وألم في جنازة المشجع الرجاوي في أحداث الشـ.ــغب…
2024-06-21 / 14:34
بتر يد عساس بمنطقة عين شق
2024-06-21 / 03:04
بشرى سارة لجماهير الرجاء والوداد على لسان نائب رئيس…
2024-06-21 / 02:59
شهادة مؤثرة في حق لاعب الوداد مهدي دغوغي..”تضلم في…
2024-06-20 / 23:29
احداث شــ.ــغب خطـ.ـيرة.. احتفال جماهيري تحول إلى حـ.ــرب بمنطقة…
2024-06-20 / 22:34
كوثر شابة من البيضاء تعاني من مرض الصرع لما…
2024-06-20 / 19:07