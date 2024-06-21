بوتين والثالوث النووي برا وبحرا وجوا

هبة بريس_ وكالات

شدد الرئيس فلاديمير بوتين على عزم بلاده مواصلة تطوير ثالوثها النووي برا وبحرا وجوا ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى العالمي.

جاء ذلك في كلمة له بالكرملين بمعية مجموعة من خريجي الأكاديميات العسكرية، حيث خاطبهم قائلا: “تخطط روسيا اليوم لمواصلة تطوير ثالوثها النووي باعتباره ضمانا للردع الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم“.

وأضاف بوتين أن الغرب يحاول باستمرار اتهام موسكو بـ”التلويح بالعصا النووية، فيما هو الذي يؤجج هذه القضية“.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنه سيتم تزويد القوات البحرية الروسية بأربع غواصات جديدة دفعة واحدة بينها “الأمير بوزارسكي” و”أرخانغيلسك” النوويتان، في وقت تمتلك فيه روسيا أكبر وأحدث ترسانة نووية برية وبحرية وجوية في العالم.