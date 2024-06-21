توقيع مذكرة تفاهم لإحداث حظيرة صناعية باقليم خريبكة

هبة بريس ع_ع

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، رفقة عامل اقليم خريبكة ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الخميس 20 يونيو الجاري، بمقر عمالة اقليم خريبكة، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهة بني ملال خنيفرة وشركة «هولي جلوبال» الصينية، من أجل إحداث فرع مشترك يسمى «المجمع الصناعي المغربي (شمال أفريقيا)».

وينص هذا الاتفاق على إنشاء شركة محدودة المسؤولية وفقا للقانون المغربي، لتنمية وتعزيز وتطوير حظيرة صناعية لتوطين المقاولات الصناعية المتخصصة في مجالات قطع الغيار، المعدات الكهروميكانيكية، الأثاث والنسيج، الأجهزة المنزلية، المنتجات الإلكترونية، الأعلاف الزراعية، منتجات الطاقة المتجددة وغيرها…

ولستحدث هذه الحظيرة الصناعية على مساحة 300 هكتار بجماعة بني يخلف بإقليم خريبكة، بتكلفة استثمارية للتهيئة الداخلية والخارجية تبلغ 1.5 مليار درهم، و من المتوقع ان يخلق هذا المشروع بعد تثمينه حوالي 20000 منصب شغل مباشر، كما سيساهم في تنويع اقتصاد الجهة، وتوجيه تنميته نحو القطاعات الصناعية الواعدة والتكنولوجيات الحديثة.

حضر مناسبة التوقيع، المدير العام لشركة هولي جلوبل رفقة وفد من المسؤولين عن هذه الشركة، بالإضافة الى رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بالجهة ومجموعة من أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة