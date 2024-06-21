الكاف يعلن انطلاقة كأس افريقيا بالمغرب في دجنبر2025

2024-06-21 / 19:18
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هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر عليمة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن موعد إقامة كأس افريقيا للأمم بالمغرب، ذلك ما ذهب إليه المكتب التنفيذي للكاف في اجتماعه اليوم الجمعة، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، والذي حدد الانطلاقة لهذا العرس الكروي الافريقي ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

هذا وقرر المكتب التنفيذي للكاف إقامة نهائيات كأس إفريقيا للأمم سيدات بالمغرب بين 5 يوليوز 2025 و 26 يوليوز 2025.

2024-06-21 / 19:18
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