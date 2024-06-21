الدبلوماسية البوركينابية تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب

2024-06-21 / 19:09
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هبة بريس_ و.م.ع

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان – ماري تراوري، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على الموقف الثابت لبلاده المؤيد للوحدة الترابية للمغرب على كافة أراضيه.

وأكد رئيس الدبلوماسية البوركينابية، خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مجددا، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الأمثل الذي “يجدد التأكيد في الواقع على موقف بوركينا فاسو“.

 وأشاد السيد تراوري بهذه المناسبة ب”العمل المتميز الذي يتم في إطار الأمم المتحدة”، معبرا عن أمله في أن “يحظى هذا المخطط بدعم الجميع“.

 يذكر أن بوركينا فاسو كانت قد فتحت قنصلية عامة لها بالداخلة في 23 أكتوبر 2020، مؤكدة بذلك الدعم الراسخ لهذا البلد الشقيق لمغربية الصحراء.

2024-06-21 / 19:09
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