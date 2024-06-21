أرمينيا تعترف بدولة فلسطين وإسرائيل تستدعي سفيرها

هبة بريس_ وكالات

قالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان اليوم الجمعة إن أرمينيا اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار جعل إسرائيل تستدعي السفير الأرميني لتوبيخه بشدة بعد اعتراف بلاده بفلسطين.

وجاء في البيان أن أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي “على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة“.

في المقابل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت القرار خطوة مهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

وبدورها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار أرمينيا، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ إن “هذا يعد انتصارا للحق والعدل والشرعية ولكفاح شعبنا الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال”.