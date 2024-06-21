وزارة الخارجية تفرج عن تعيينات جديدة في صفوف القناصلة العامون

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أفرجت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي عن لائحة تعيينات جديدة تهم عددا من قناصلة المملكة بالعالم.

وشملت التعيينات عددا من القناصلة في عدد من الدول الأوروبية والعربية إضافة إلى “تورنتو” بكندا، في إطار دينامية كبيرة تروم ضخ دماء جديدة على مستوى العمل القنصلي وانعكاساته الإيجابية على مغاربة العالم.

وعلى صعيد إسبانيا فقد تم تعيين ثلاثة قناصلة عامون بينهم سيدتان، ويتعلق الأمر بالقنصلية العامة لإشبيلية التي عينت بها ” دنيا الدليرو” وألميريا ” سمية الفاتحي” ثم القنصلية العامة لبيلباو التي عين بها “محمد الجباري” خلفا ل” سيدي محمد بيد الله” المعين على رأس قنصلية طورينو بإيطاليا.

ويفترض أن يلتحق هؤلاء القناصلة المعينين اليوم بمراكزهم الجديدة إبتداء من فاتح غشت من السنة الجارية ثم فاتح شتنبر للبعض الآخر، فيما ستلتحق القنصل العام ” سعاد سليماني” المعينة بروما إبتداء من فاتح مارس 2025