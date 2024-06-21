في إنتظار الإعلان الرسمي.. إقامة كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025” بين شهري دجنبر ويناير

تقرر إقامة نهائيات كأس أمم أفريقيا “المغرب 2025 بين شهر دجنبر ويناير من العامين القادمين.

ووفقا لما أوردته شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية فإن النسخة القادمة للكان ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.

ويأتي ذلك بسبب تزامن الموعد الأول لهذه المسابقة مع إقامة نهائيات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة.

وينتظر أن يعلن باتريس موتيسيبي، رئيس “كاف” بشكل رسمي عن موعد كان “المغرب 2025” مساء هذا اليوم.