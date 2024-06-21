موسيقى العالم في ثلاث منصات بالدورة التاسعة عشر لمهرجان تيميتار بأكادير

هبة بريس

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم جمعية مهرجان تيميتار الدورة التاسعة عشرة لمهرجان تيميتار بمدينة الانبعاث، بنفحة استعراضية فنية وجمالية تحتفي بالتنوع الثقافي وتعدد النغمات الذي تزخر به بلادنا وسوس عموما.

على أعتاب احتفالية مرور عقدين على ميلاده، تنطلق الدورة التاسعة عشرة لمهرجان تيميتار في الفترة ما بين 4 إلى 6 يوليوز بأكادير عاصمة الثقافة الأمازيغية، وتعكس برمجة هذه الدورة تنوعا موسيقيا يحتفي بموسيقى العالم، عبر توليفة فنية تمزج بين فن الراي، الجاز، البوب، الفيزيون، الموسيقى الإلكترونية والأفريقية.

وأكد إبراهيم المزند، المدير الفني لمهرجان تيميتار، أن النسخة التاسعة عشرة هي احتفال بالتنوع الموسيقي، حيث تلتقي فيه ثقافات العالم. ونحن متحمسون لمشاركة هذه التجربة الفريدة مع الجمهور.

وتضل دورة 2024 وفية لشعارها الدائم “الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم”، وهو شعار يبرز من خلال برمجة تستضيف فنانين مرموقين من جميع أنحاء العالم، غايتهم تقاسم شغف وهوس موسيقي مع الفنانين الأمازيغ وجمهور أكادير الكبير، حيث ستتصدر الموسيقى الأمازيغية هذا الحدث باستضافة كل من الفنان حميد إنرزاف، أودادن، وفرق أحواش من تاليوين، طاطا و إمينتانوت، بالإضافة إلى موسيقى الجيل الجديد الذي تتصدره الفنانة فاطمة تاشتوكت، كريم لجواد، جوبانتوجا، تاسوتا نيمال، ميتيورإيرلاينز ورباب فيزيون، في حين، تستقبل منصة الهواء الطلق تكريمات رمزية لفن الروايس، لتذوق الشعر والتراث الأمازيغي في أصالته.

كما للشباب المحب للفيزيون والبوب العربي لحضات يستمتعون فيها بفايا يونان، حمزة نمرة، أبو، دوزي، زكرياء غافولي، حصبة غروف، والفنانة أوم التي ستتشرف بتقديم ألبومها الجديد.”داكشي” كإهداء لجمهور تيميتار النهم للفن والجمال.

وتعكس منصة تيميتار التعدد الثقافي لإفريقيا من خلال رحلة مفعمة باهتزازات ترتشف من عمق أفريقيا مع فرقة الأمازون الأفريقيات وأوركسترا سيزاريا إيفورا التي ستكرم رمزيا الأسطورة سيزاريا إيفورا بحضور الفنانين إلدا ألمايدا، سيزاني وتوفيليو شانتر، بالإضافة إلى كيل أسوف، عماد عليبي، جاستن آدمز والعاشق للتراث الأمازيغي علي عمران.

ولعشاق الجاز والسول، سمر فني يجمع جمال الدين تاكوما عازف الجيتارة البارع من فيلادلفيا، بالفنان الموهوب مهدي قاموم من أكادير وسعيد أوزوس في عمل موسيقي يعد بسفر موسيقى مترف يمزج بين الجاز، الفانك، آر أند بي بطعم سوسي عالمي يعد بالكثير.

ولفن الراب عشاق وحضور وازن هذه الدورة، حيث يسلط المهرجان الضوء على اثنين من مبدعي ومجددي الراب بسوس، دادا مغني الراب ابن أكادير الذي يمزج بين الدارجة الأمازيغية والإنجليزية بطريقة سلسة، وديستانكت الفنان المعاصر العالمي الذي تسافر موسيقاه عبر الحدود .

أخيرا، تستضيف منصات تيميتار هذه السنة موسيقى إلكترونية عالمية كالفنان دي جي عوماري، دي جي مكا، ديب سول، إن دي آر كي ودي جي فلافا، الشخصيات البارزة في ساحة الموسيقى الإلكترونية المغربية والدولية، ترافقهم عروض بصرية متحركة من فن الفيدجي كالفنان المور والفنان راديم.

وسيقام مهرجان تيميتار في ثلاث منصات رمزية بمدينة أكادير، منصة ساحة الأمل، ساحة بيجاوان ومسرح الهواء الطلق، كل منها تعكس أسلوبا فنيا يستهدف جمهورا نوعيا لملامسة كل الأذواق ولإشباع فني متنوع.