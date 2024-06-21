تقرير.. المغرب في المرتبة السادسة عالميا كأكبر البلدان المستوردة للقمح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صنف تقرير دولي المغرب في المركز السادس عالميا كأكثر الدول استيرادا للقمح خاصة هذا العام الذي تزامن و انخفاض الإنتاج بسبب توالي سنوات الجفاف ببلادنا.

و في هذا الصدد، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” أن تشهد واردات المغرب من القمح ارتفاعا إلى 7.5 مليون طن هذا العام وهو ما يعادل 19%، وذلك بهدف تعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي.

و حسب تقرير ذات المنظمة، فمن المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح في المغرب بنسبة 40% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2.5 مليون طن، وهو أقل من المتوسط، كما أن الزيادة في الواردات من هذا المنتوج تعتبر الأكبر على مستوى القارة الإفريقية إذ يتوقع أن تنمو بـ2.2 % لتصل إلى مستوى قياسي يناهز 55.6 مليون طن.