تنظيف الشواطئ و منع احتكار “الباراصولات” يستنفران سلطات المحمدية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لاحظ عدد من زوار مدينة المحمدية أن مجهودات كبيرة تبذل في شواطئ المدينة لتنظيفها و جعلها في حلة أفضل خاصة بعد الوضعية الكارثية التي كانت تشهدها قبل حلول فصل الصيف.

و في هذا الصدد، ضاعفت شركة النظافة التي تدبر القطاع بالمدينة من أعداد عمالها بشواطئ المحمدية مع الاستعانة ببعض الآليات الإضافية لتسهيل مأمورية تنظيف الشواطئ و خاصة المركز و المانيسمان.

موازاة مع ذلك، شنت السلطات المحلية مدعومة بعناصر القوة العمومية حملة واسعة النطاق على محتلي الشواطئ من أصحاب “الباراصولات”، و هي الحملة التي أسفرت على حجز العشرات من المظلات الشمسية و تحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها.