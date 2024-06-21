تنظيف الشواطئ و منع احتكار “الباراصولات” يستنفران سلطات المحمدية

2024-06-21 / 15:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لاحظ عدد من زوار مدينة المحمدية أن مجهودات كبيرة تبذل في شواطئ المدينة لتنظيفها و جعلها في حلة أفضل خاصة بعد الوضعية الكارثية التي كانت تشهدها قبل حلول فصل الصيف.

و في هذا الصدد، ضاعفت شركة النظافة التي تدبر القطاع بالمدينة من أعداد عمالها بشواطئ المحمدية مع الاستعانة ببعض الآليات الإضافية لتسهيل مأمورية تنظيف الشواطئ و خاصة المركز و المانيسمان.

موازاة مع ذلك، شنت السلطات المحلية مدعومة بعناصر القوة العمومية حملة واسعة النطاق على محتلي الشواطئ من أصحاب “الباراصولات”، و هي الحملة التي أسفرت على حجز العشرات من المظلات الشمسية و تحرير محاضر مخالفات في حق أصحابها.

2024-06-21 / 15:45
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