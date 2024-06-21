حجز 39 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الجمعة 21 يونيو، من إحباط عملية تهريب 39 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عناصر الجمارك والأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة، بمساعدة فرقة الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، تمكنت من حجز هذه الكمية من المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بألمانيا، كانت في طريقها نحو ثغر سبتة.

بعد تفتيش دقيق للعربة، عثرت عناصر الجمارك والأمن الوطني على هذه الكمية من المخدرات المعدة على شكل صفائح مدسوسة في مخابئ وضعت بعناية على مستوى أرضية السيارة.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم توقيف سائق العربة، مغربي مقيم بالخارج يحمل جواز سفر هولندي، وإحالته على مصالح الشرطة، فيما قامت الجمارك بحجز المخدرات والسيارة لفائدة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.