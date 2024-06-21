“سجن خريبكة” يخرج عن صمته بشأن” تصرفات بعض موظفي السجن”

هبة بريس – خريبكة

نفت إدارة السجن المحلي خريبكة ما تم ترويجه ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “تصرفات بعض الموظفين الذين يعمدون إلى إهانة الزوار وإساءة معاملتهم بالسجن المحلي بخريبكة”، وأنهم “يمنعون من يريدون إدخال الأكل ويسمحون للبعض الآخر ويقومون بالعبث بالأكل”، و”عدم استفادة النزلاء من التطبيب إضافة إلى معاناتهم من الاكتظاظ”.

وأوضح بيان توضيحي لهذه المؤسسة السجنية أن “عملية تسليم قفة العيد التي أعلنت عنها المندوبية العامة بصفة استثنائية تمر في ظروف عادية، حيث يتم التعامل مع كافة الزوار وفقا للقانون”.

وأكد المصدر ذاته أن “تفتيش محتويات القفة يتم وفقا للضوابط المعمول بها، سواء في ما يتعلق بنوعية الأطعمة المسموح بإدخالها إلى النزلاء أو ما يتعلق بالكمية دون تمييز بين كافة النزلاء”.

وقالت إدارة السجن المحلي خريبكة، في ما يتعلق بادعاء حرمان النزلاء من التطبيب، إنه “لا أساس له من الصحة، حيث إن جميع نزلاء المؤسسة يستفيدون من التطبيب داخل وخارج المؤسسة بشكل عادي”.

وأضافت أنه “في ما يخص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة، فهو إكراه خارجي تدبره إدارة المؤسسة بما هو متاح لديها من طاقة استيعابية”.