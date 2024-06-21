تيزنيت : العثور على تلميذة اختفت لأسبوع في ظروف غامضة

نجح تنسيق بين السلطة المحلية والدرك الملكي، بعد أسبوع من البحث عن تلميذة اختفت عن منزل عائلتها في ظروف غامضة، والتي كانت موضوع بلاغ يتعلق بالبحث لفائدة أسرتها بعدما اختفت بجماعة أربعاء رسموكة في ظروف غامضة لأسبوع كامل .

مصادر محلية، ذكرت أن العثور على الطفلة ذات الــ 16 سنة ،كان بفضل حنكة و مجهودات و تحريات عناصر السلطة المحلية بتنسيق مع المصالح الامنية،حيث أوردت المصادر ذاتها ، أنه جرى نقل القاصر، نحو سرية الدرك الملكي بمدينة تيزنيت، قصد الإستماع إلى إفاداتها في محضر، بحضور ولي أمرها، قبل إخضاعها للخبرة الطبية الشرعية، التي أكدت سلامتها، حيث إلتحقت بأفراد عائلتها بمنطقة ارسموكن، فيما تباشر مصالح الدرك تحرياتها في ضروف اختفاءها وهل له علاقة بجهات غررت بها لمغادرة منزل عائلتها.